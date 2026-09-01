UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vernon

Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Exposition découverte des projets de la Fondation Vernon Patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

samedi 19 septembre 2026 · Musée Blanche Hoschedé-Monet · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée Blanche Hoschedé-Monet
Adresse
12 rue du Pont
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Exposition découverte des projets de la Fondation Vernon Patrimoine

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Créée en 2016 sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, la Fondation Vernon patrimoine a pour mission de faire appel au mécénat des particuliers et des entreprises en vue de la restauration du patrimoine Vernonnais et en premier lieu, de la collégiale de Vernon. Rendez-vous au musée pour découvrir comment fonctionne une fondation, les travaux soutenus et en cours ainsi que les projets à venir.

Informations pratiques
– Horaire de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
– Tarif Gratuit
– Contact 02 32 64 79 05   .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05  musee@vernon27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Exposition découverte des projets de la Fondation Vernon Patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Exposition découverte des projets de la Fondation Vernon Patrimoine Vernon a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

À voir aussi à Vernon (Eure)