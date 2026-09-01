Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Exposition découverte des projets de la Fondation Vernon Patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Informations pratiques

Vernon

Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Exposition découverte des projets de la Fondation Vernon Patrimoine

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Créée en 2016 sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, la Fondation Vernon patrimoine a pour mission de faire appel au mécénat des particuliers et des entreprises en vue de la restauration du patrimoine Vernonnais et en premier lieu, de la collégiale de Vernon. Rendez-vous au musée pour découvrir comment fonctionne une fondation, les travaux soutenus et en cours ainsi que les projets à venir.

Informations pratiques

– Horaire de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

– Tarif Gratuit

– Contact 02 32 64 79 05 .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Exposition découverte des projets de la Fondation Vernon Patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée Blanche Hoschedé-Monet Exposition découverte des projets de la Fondation Vernon Patrimoine Vernon a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération