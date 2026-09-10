Journées Européennes du Patrimoine > Musée d’art moderne Richard Anacréon Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville

Informations pratiques

Granville

Journées Européennes du Patrimoine > Musée d’art moderne Richard Anacréon

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Depuis leur création en 1984, le succès est indéniable les Journées Européennes du Patrimoine sont ancrées dans l’agenda des Français comme une heureuse parenthèse culturelle. Le Musée d’art moderne Richard Anacréon de Granville est fidèle au rendez-vous en ouvrant gratuitement ses portes.

Pas de réservation préalable .

Musée d’art moderne Richard Anacréon 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine > Musée d’art moderne Richard Anacréon

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Granville Terre et Mer