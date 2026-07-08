Informations pratiques

Granville

Conférence Gisèle Freund, portraits croisés

84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 17:30:00

fin : 2026-09-04 18:30:00

Date(s) :

2026-09-04

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie (1826-2026), le Musée d’art moderne Richard Anacréon vous invite à une conférence autour de l’exposition Gisèle Freund, portraits croisés le vendredi 4 septembre à 17h30.

Animée par Cindy Levinspuhl, directrice des musées en charge du commissariat général de l’exposition, et Jérémie Tortil, chargé des collections du MamRA, cette présentation à deux voix explore le dialogue entre image et littérature, photographie et écriture, visage et pensée à travers les photographies de Gisèle Freund et les œuvres de bibliophilie issues des collections du musée.

Sur réservation uniquement au 02 33 51 02 94 .

84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

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English : Conférence Gisèle Freund, portraits croisés

L’événement Conférence Gisèle Freund, portraits croisés Granville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Granville Terre et Mer