Journées Européennes du Patrimoine Musée de Charroux et de son Canton Musée de Charroux et de son Canton Charroux
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Charroux et de son Canton · Charroux
Informations pratiques
Charroux
Journées Européennes du Patrimoine Musée de Charroux et de son Canton
Musée de Charroux et de son Canton 5 rue de la Poulaillerie Charroux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de Charroux et de son Canton proposera des activités sur le thème de la photographie patrimoine photographique du Musée (cheminées, Commanderie des Templiers …)
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Musée de Charroux et de son Canton 5 rue de la Poulaillerie Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 93
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English :
As part of European Heritage Days, the Museum of Charroux and Its Canton will offer activities centered on the theme of photography: the museum’s photographic heritage (chimneys, Templar Commandery, etc.)
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée de Charroux et de son Canton Charroux a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme Val de Sioule
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