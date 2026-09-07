Visite commentée : Charroux, Mairie de Charroux, Charroux

Informations pratiques

Visite commentée : Charroux 19 et 20 septembre Mairie de Charroux Vienne

Gratuit. Espace limité à 10 personnes à la fois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de la salle du conseil municipal pour découvrir le tableau monumental d’André Brouillet, né à Charroux en 1857 et mort à Couhé en 1914, intitulé La Marche des femmes pour demander du pain à Versailles.

Créée en 1882 pour décorer l’hôtel de ville de Poitiers, cette œuvre avait disparu pendant plus d’un siècle. Retrouvée aux États-Unis en 2025, elle a rejoint Charroux en 2026, dans la ville natale de l’artiste. Une histoire aussi étonnante que rocambolesque.

En parallèle, ouverture exceptionnelle de la Maison dite du Pélerin. maison à colombages des XVe et XVIe siècles. Cette maison, réservée à l’accueil des pélerins de St Jacques de Compostelle sera ouverte au publique pour une visite commentée par l’association Karofum. Cette visite vous permettra d’apréhender l’architecture civile de la fin du Moyen-Âge, d’aborder l’Hisoire du pélerinage en lien avec l’Abbaye Saint sauveur qui en était un centre de premier plan.

Mairie de Charroux Place de la cahue 86250 Charroux Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine Lors des Journées européennes du patrimoine : ouverture exceptionnelle de la salle du conseil municipal pour y admirer le tableau monumental d’André Brouillet : Marche des femmes pour demander du pain à Versailles de 1882. Ce tableau retrouvé aux Etats-Unis est mis en dépôt à la Mairie de Charroux. Parking devant la Mairie

Salle du conseil municipal non accessible aux PMR

Ouverture exceptionnelle de la salle du Conseil Municipal pour venir admirer le tableau monumental d’André Brouillet (Charroux 1857 – Couhé 1914) intitulé : La marche des femmes pour demander du pain…

©