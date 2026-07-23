Bal des Pompiers de Charroux Salle des Fêtes Charroux
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Charroux
Informations pratiques
Charroux
Bal des Pompiers de Charroux
Salle des Fêtes 31 route de Chatain Charroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Repas fait maison à 18 €, sur réservation avant le 11 septembre 2026
Au programme une soirée conviviale, une ambiance festive et de nombreux moments de partage !
06 43 51 43 89
06 41 48 31 22 .
Salle des Fêtes 31 route de Chatain Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 48 31 22
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English : Bal des Pompiers de Charroux
L’événement Bal des Pompiers de Charroux Charroux a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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