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AGENDA · Charroux

Bal des Pompiers de Charroux Salle des Fêtes Charroux

samedi 19 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Charroux

Bal des Pompiers de Charroux Salle des Fêtes Charroux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
31 route de Chatain
Ville
86250 Charroux
Département
Vienne
Tarif

Charroux

Bal des Pompiers de Charroux

Salle des Fêtes 31 route de Chatain Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Repas fait maison à 18 €, sur réservation avant le 11 septembre 2026
Au programme une soirée conviviale, une ambiance festive et de nombreux moments de partage !
06 43 51 43 89
06 41 48 31 22   .

Salle des Fêtes 31 route de Chatain Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 48 31 22 

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English : Bal des Pompiers de Charroux

L’événement Bal des Pompiers de Charroux Charroux a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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