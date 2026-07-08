Informations pratiques

Charroux

Les Peintres dans la rue

Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Concours Les Peintres dans la rue

1 Peinture sur site

Inscription à la Maison du Pays Charlois le 07/08 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h et le 09/08 de 9h à 11h

Peindre sur site réalisation d’une oeuvre sur le patrimoine de Charroux Abbaye, maisons, patrimoine insolite…

Remise des oeuvres samedi 15h30 à 16h30 sous les Halles

Réunion des jurys samedi 16h à 17h

Exposition samedi 16h30 à 18h30

2 Concours permament (gratuit)

Remise des oeuvres le vendredi de 14h30 à 18h ou le samedi de 9h à 10h à la Maisn du Pays Charlois, munie d’un système d’accrochage, non encadrée, sans signe ou signature.

Réunion des jurys samedi 16h à 16h30

Exposition les 08/08 et 09/08 de 10h à 18h et du 10/08 au 19/09 de 15h à 18h.

Pendant le week-end

Animations, expositions, Marché de l’Art le dimanche et la Mise en scène des tableaux vivants le dimanche de 15h à 17h30. .

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 54 35 81 bernadette.bouty@orange.fr

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English : Les Peintres dans la rue

L’événement Les Peintres dans la rue Charroux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou