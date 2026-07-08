Les Peintres dans la rue Charroux
vendredi 7 août 2026 · Charroux
Informations pratiques
Charroux
Les Peintres dans la rue
Charroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Concours Les Peintres dans la rue
1 Peinture sur site
Inscription à la Maison du Pays Charlois le 07/08 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h et le 09/08 de 9h à 11h
Peindre sur site réalisation d’une oeuvre sur le patrimoine de Charroux Abbaye, maisons, patrimoine insolite…
Remise des oeuvres samedi 15h30 à 16h30 sous les Halles
Réunion des jurys samedi 16h à 17h
Exposition samedi 16h30 à 18h30
2 Concours permament (gratuit)
Remise des oeuvres le vendredi de 14h30 à 18h ou le samedi de 9h à 10h à la Maisn du Pays Charlois, munie d’un système d’accrochage, non encadrée, sans signe ou signature.
Réunion des jurys samedi 16h à 16h30
Exposition les 08/08 et 09/08 de 10h à 18h et du 10/08 au 19/09 de 15h à 18h.
Pendant le week-end
Animations, expositions, Marché de l’Art le dimanche et la Mise en scène des tableaux vivants le dimanche de 15h à 17h30. .
Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 54 35 81 bernadette.bouty@orange.fr
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English : Les Peintres dans la rue
L’événement Les Peintres dans la rue Charroux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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