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AGENDA · Charroux

Les Peintres dans la rue Charroux

vendredi 7 août 2026 · Charroux

Les Peintres dans la rue Charroux

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
86250 Charroux
Département
Vienne
Tarif

Charroux

Les Peintres dans la rue

Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Concours Les Peintres dans la rue
1 Peinture sur site
Inscription à la Maison du Pays Charlois le 07/08 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h et le 09/08 de 9h à 11h
Peindre sur site réalisation d’une oeuvre sur le patrimoine de Charroux Abbaye, maisons, patrimoine insolite…
Remise des oeuvres samedi 15h30 à 16h30 sous les Halles
Réunion des jurys samedi 16h à 17h
Exposition samedi 16h30 à 18h30

2 Concours permament (gratuit)
Remise des oeuvres le vendredi de 14h30 à 18h ou le samedi de 9h à 10h à la Maisn du Pays Charlois, munie d’un système d’accrochage, non encadrée, sans signe ou signature.
Réunion des jurys samedi 16h à 16h30
Exposition les 08/08 et 09/08 de 10h à 18h et du 10/08 au 19/09 de 15h à 18h.

Pendant le week-end
Animations, expositions, Marché de l’Art le dimanche et la Mise en scène des tableaux vivants le dimanche de 15h à 17h30.   .

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 54 35 81  bernadette.bouty@orange.fr

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English : Les Peintres dans la rue

L’événement Les Peintres dans la rue Charroux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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