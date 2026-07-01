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Soirée moules frites chez Gargouil Chez Gargouil Charroux

vendredi 17 juillet 2026 · Chez Gargouil · Charroux

Soirée moules frites chez Gargouil Chez Gargouil Charroux

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Chez Gargouil
Adresse
2 Route de Chantegrolle
Ville
86250 Charroux
Département
Vienne
Tarif

Charroux

Soirée moules frites chez Gargouil

Chez Gargouil 2 Route de Chantegrolle Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

SOIRÉE MOULES FRITES CHEZ GARGOUIl !

Vendredi 17 juillet
À partir de 19h30
2 Route de Chantegrolle, 86250 Charroux

L’été est là… et c’est le moment de partager une soirée conviviale en famille ou entre amis ! ☀️

La Maison Gargouil vous invite à sa traditionnelle Soirée Moules Frites !

️ Au menu
Moules Frites
OU
Saucisses de poulet & Frites

15 € par personne

⚠️ Réservation obligatoire
Dernier délai lundi 13 juillet

Venez profiter d’une ambiance chaleureuse, de bons produits et d’un agréable moment de convivialité au cœur de Charroux.   .

Chez Gargouil 2 Route de Chantegrolle Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 50 23  commande@gargouil-pommes.fr

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English : Soirée moules frites chez Gargouil

L’événement Soirée moules frites chez Gargouil Charroux a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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