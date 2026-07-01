Soirée moules frites chez Gargouil Chez Gargouil Charroux

Informations pratiques

Charroux

Soirée moules frites chez Gargouil

Chez Gargouil 2 Route de Chantegrolle Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

SOIRÉE MOULES FRITES CHEZ GARGOUIl !

Vendredi 17 juillet

À partir de 19h30

2 Route de Chantegrolle, 86250 Charroux

L’été est là… et c’est le moment de partager une soirée conviviale en famille ou entre amis ! ☀️

La Maison Gargouil vous invite à sa traditionnelle Soirée Moules Frites !

️ Au menu

Moules Frites

OU

Saucisses de poulet & Frites

15 € par personne

⚠️ Réservation obligatoire

Dernier délai lundi 13 juillet

Venez profiter d’une ambiance chaleureuse, de bons produits et d’un agréable moment de convivialité au cœur de Charroux. .

Chez Gargouil 2 Route de Chantegrolle Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 50 23 commande@gargouil-pommes.fr

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English : Soirée moules frites chez Gargouil

L’événement Soirée moules frites chez Gargouil Charroux a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou