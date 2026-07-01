Soirée moules frites chez Gargouil Chez Gargouil Charroux
vendredi 17 juillet 2026 · Chez Gargouil · Charroux
Informations pratiques
Charroux
Soirée moules frites chez Gargouil
Chez Gargouil 2 Route de Chantegrolle Charroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
SOIRÉE MOULES FRITES CHEZ GARGOUIl !
Vendredi 17 juillet
À partir de 19h30
2 Route de Chantegrolle, 86250 Charroux
L’été est là… et c’est le moment de partager une soirée conviviale en famille ou entre amis ! ☀️
La Maison Gargouil vous invite à sa traditionnelle Soirée Moules Frites !
️ Au menu
Moules Frites
OU
Saucisses de poulet & Frites
15 € par personne
⚠️ Réservation obligatoire
Dernier délai lundi 13 juillet
Venez profiter d’une ambiance chaleureuse, de bons produits et d’un agréable moment de convivialité au cœur de Charroux. .
Chez Gargouil 2 Route de Chantegrolle Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 50 23 commande@gargouil-pommes.fr
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English : Soirée moules frites chez Gargouil
L’événement Soirée moules frites chez Gargouil Charroux a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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