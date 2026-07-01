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AGENDA · Charroux

Exposition peintures rue de l’horloge Charroux

samedi 18 juillet 2026 · rue de l'horloge · Charroux

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
rue de l'horloge
Adresse
Salle d'expositions Louis TELLIER
Ville
03140 Charroux
Département
Allier
Tarif

Charroux

Exposition peintures

rue de l’horloge Salle d’expositions Louis TELLIER Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-18

Exposition des œuvres de Christian BEAUCHESNE.
  .

rue de l’horloge Salle d’expositions Louis TELLIER Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   mairiecharroux03@orange.fr

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English :

Exhibition of works by Christian BEAUCHESNE.

L’événement Exposition peintures Charroux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule

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