AGENDA · Charroux
Exposition peintures rue de l’horloge Charroux
samedi 18 juillet 2026 · rue de l'horloge · Charroux
Informations pratiques
Charroux
Exposition peintures
rue de l’horloge Salle d’expositions Louis TELLIER Charroux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-18
Exposition des œuvres de Christian BEAUCHESNE.
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rue de l’horloge Salle d’expositions Louis TELLIER Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mairiecharroux03@orange.fr
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English :
Exhibition of works by Christian BEAUCHESNE.
L’événement Exposition peintures Charroux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule
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