L’émoi des mots, 1er festival de contes Charroux
vendredi 24 juillet 2026 · Charroux
Informations pratiques
Charroux
L’émoi des mots, 1er festival de contes
La Grange du Voyageur Charroux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25
Venez vivre le 1er festival de contes L’émoi des mots ! La conteuse Marie-Louise Sambin vous plonge dans un univers intimiste, avec dédicace de son livre. Ouvert à toutes générations, entrée au chapeau !
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La Grange du Voyageur Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lemoidesmots@gmail.com
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English :
Come experience the first storytelling festival, “L’Émoi des mots”! Storyteller Marie-Louise Sambin will transport you to an intimate world, and she’ll be signing copies of her book. Open to all ages—pay what you can!
L’événement L’émoi des mots, 1er festival de contes Charroux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Val de Sioule
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