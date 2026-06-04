Charroux

Un tableau fleuri

Maison des arts Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07

Créer votre tableau personnel à partir de collage de tissu et papier, peinture et postcard. .

Maison des arts Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 06 56 78

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English : Un tableau fleuri

L’événement Un tableau fleuri Charroux a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou