Visite de Charroux La Médiévale Rendez-vous à la Maison du Tourisme Charroux

Visite de Charroux La Médiévale

Rendez-vous à la Maison du Tourisme 20 Grande Rue Charroux Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-08

Village médiéval autrefois fortifié et classé parmi Les Plus Beaux Villages de France.

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Rendez-vous à la Maison du Tourisme 20 Grande Rue Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 87 71 charroux@vdstourisme.com

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English :

Once a fortified medieval village, ranked one of Les Plus Beaux Villages de France.

L’événement Visite de Charroux La Médiévale Charroux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Val de Sioule