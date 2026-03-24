Visite de Charroux La Médiévale Rendez-vous à la Maison du Tourisme Charroux
Visite de Charroux La Médiévale Rendez-vous à la Maison du Tourisme Charroux mercredi 8 juillet 2026.
Visite de Charroux La Médiévale
Rendez-vous à la Maison du Tourisme 20 Grande Rue Charroux Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-08
Village médiéval autrefois fortifié et classé parmi Les Plus Beaux Villages de France.
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Rendez-vous à la Maison du Tourisme 20 Grande Rue Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 87 71 charroux@vdstourisme.com
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English :
Once a fortified medieval village, ranked one of Les Plus Beaux Villages de France.
L’événement Visite de Charroux La Médiévale Charroux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Val de Sioule
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