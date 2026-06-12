Charroux

Marché gourmand

Halles Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

A partir de 18h Marché

A 22h30 Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et projection Secret et Mystère de l’Abbaye.

Producteurs locaux.

Possibilité de déguster sur place. .

Halles Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 56 23

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Charroux a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou