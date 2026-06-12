Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché gourmand Charroux

Marché gourmand Charroux

Marché gourmand Charroux vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Halles

Ville : 86250 Charroux

Département : Vienne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Charroux

Marché gourmand

Halles Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

A partir de 18h Marché
A 22h30 Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et projection Secret et Mystère de l’Abbaye.

Producteurs locaux.
Possibilité de déguster sur place.   .

Halles Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 56 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Charroux a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Charroux (Vienne)