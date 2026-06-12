Marché gourmand Charroux
Marché gourmand Charroux vendredi 3 juillet 2026.
Charroux
Marché gourmand
Halles Charroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
A partir de 18h Marché
A 22h30 Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et projection Secret et Mystère de l’Abbaye.
Producteurs locaux.
Possibilité de déguster sur place. .
Halles Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 56 23
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English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Charroux a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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