Inauguration de la Maison des Arts Rue Saint-Sulpice Charroux
Inauguration de la Maison des Arts Rue Saint-Sulpice Charroux vendredi 19 juin 2026.
Charroux
Inauguration de la Maison des Arts
Rue Saint-Sulpice Maison des Arts Charroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le 19 juin prochain La Maison des Arts de Charroux ouvrira ses portes aux publics. .
Rue Saint-Sulpice Maison des Arts Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 52 00 60
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English : Inauguration de la Maison des Arts
L’événement Inauguration de la Maison des Arts Charroux a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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