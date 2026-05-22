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Inauguration de la Maison des Arts Rue Saint-Sulpice Charroux

Inauguration de la Maison des Arts Rue Saint-Sulpice Charroux

Inauguration de la Maison des Arts Rue Saint-Sulpice Charroux vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Rue Saint-Sulpice

Adresse : Maison des Arts

Ville : 86250 Charroux

Département : Vienne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Charroux

Inauguration de la Maison des Arts

Rue Saint-Sulpice Maison des Arts Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Le 19 juin prochain La Maison des Arts de Charroux ouvrira ses portes aux publics.   .

Rue Saint-Sulpice Maison des Arts Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 52 00 60 

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English : Inauguration de la Maison des Arts

L’événement Inauguration de la Maison des Arts Charroux a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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