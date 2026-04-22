Concours de pêche Route de Civray Charroux
Concours de pêche Route de Civray Charroux samedi 13 juin 2026.
Charroux
Concours de pêche
Route de Civray Pré de l’Aiguille Charroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 11:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Organisé par AAPPMA.
Concours ouvert à tous !
A la grande canne ou à l’Anglaise. .
Route de Civray Pré de l’Aiguille Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 20 01 87
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English : Concours de pêche
L’événement Concours de pêche Charroux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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