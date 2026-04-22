Concours de pêche Route de Civray Charroux

Charroux

Concours de pêche

Route de Civray Pré de l’Aiguille Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 11:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Organisé par AAPPMA.

Concours ouvert à tous !

A la grande canne ou à l’Anglaise. .

Route de Civray Pré de l’Aiguille Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 20 01 87

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Charroux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou