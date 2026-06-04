Une rose à l’aquarelle Charroux
Une rose à l’aquarelle Charroux vendredi 10 juillet 2026.
Charroux
Une rose à l’aquarelle
Maison des arts Charroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-31 2026-08-06
Venez dessiner et peindre à l’aquarelle une rose et repartez avec votre oeuvre encadrée. .
Maison des arts Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 06 56 78
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English : Une rose à l’aquarelle
L’événement Une rose à l’aquarelle Charroux a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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