Une rose à l’aquarelle Charroux vendredi 10 juillet 2026.

Charroux

Une rose à l’aquarelle

Maison des arts Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-31 2026-08-06

Venez dessiner et peindre à l’aquarelle une rose et repartez avec votre oeuvre encadrée. .

Maison des arts Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 06 56 78

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English : Une rose à l’aquarelle

L’événement Une rose à l’aquarelle Charroux a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou