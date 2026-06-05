Charroux

Exposition Claude Grosso

Salle d’exposition derrière l’église Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Toiles expressives aux couleurs vives et contrastées plongez dans l’univers pictural de Claude Grosso, dans le cadre intimiste de la salle d’exposition derrière l’église de Charroux.

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Salle d’exposition derrière l’église Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 87 71

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English :

Expressive canvases in vivid, contrasting colors: immerse yourself in the pictorial world of Claude Grosso, in the intimate setting of the showroom behind the Charroux church.

L’événement Exposition Claude Grosso Charroux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule