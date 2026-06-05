Exposition Claude Grosso Charroux
Exposition Claude Grosso Charroux samedi 11 juillet 2026.
Charroux
Exposition Claude Grosso
Salle d’exposition derrière l’église Charroux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Toiles expressives aux couleurs vives et contrastées plongez dans l’univers pictural de Claude Grosso, dans le cadre intimiste de la salle d’exposition derrière l’église de Charroux.
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Salle d’exposition derrière l’église Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 87 71
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English :
Expressive canvases in vivid, contrasting colors: immerse yourself in the pictorial world of Claude Grosso, in the intimate setting of the showroom behind the Charroux church.
L’événement Exposition Claude Grosso Charroux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule
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