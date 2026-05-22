Dimanche de caractère à Charroux Charroux
Dimanche de caractère à Charroux Charroux dimanche 14 juin 2026.
Charroux
Dimanche de caractère à Charroux
Le bourg Charroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
LES MONUMENTS TÉMOINS DE L’HISTOIRE.
Partez à la découverte des richesses de Bourg l’Abbé lors d’une déambulation guidée. Laissez-vous conter les secrets des monuments de ce quartier historique. Pour mettre vos connaissances à l’épreuve, un quiz ludique vous attend observez chaque détail et tendez l’oreille… pour repartir avec une récompense surprise !
La balade se terminera par une dégustation de jus de pommes et autres produits du terroir.
Rendez-vous à 15h, sous les halles. Réservation conseillée. .
Le bourg Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 50 33
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English : Dimanche de caractère à Charroux
L’événement Dimanche de caractère à Charroux Charroux a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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