Charroux

Dimanche de caractère à Charroux

Le bourg Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

LES MONUMENTS TÉMOINS DE L’HISTOIRE.

Partez à la découverte des richesses de Bourg l’Abbé lors d’une déambulation guidée. Laissez-vous conter les secrets des monuments de ce quartier historique. Pour mettre vos connaissances à l’épreuve, un quiz ludique vous attend observez chaque détail et tendez l’oreille… pour repartir avec une récompense surprise !

La balade se terminera par une dégustation de jus de pommes et autres produits du terroir.

Rendez-vous à 15h, sous les halles. Réservation conseillée. .

Le bourg Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 50 33

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English : Dimanche de caractère à Charroux

L’événement Dimanche de caractère à Charroux Charroux a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou