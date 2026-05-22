Réalisation d’un petit tableau en pétales de fleurs sèchées Rue Saint-Sulpice Charroux

Charroux

Réalisation d’un petit tableau en pétales de fleurs sèchées

Rue Saint-Sulpice Maison des Arts Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-08-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08

Atelier proposé par Stéphane Ragoonathsing.

Le matériel est fourni ainsi qu’une collation. .

Rue Saint-Sulpice Maison des Arts Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 10 10 52

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English : Réalisation d’un petit tableau en pétales de fleurs sèchées

L’événement Réalisation d’un petit tableau en pétales de fleurs sèchées Charroux a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou