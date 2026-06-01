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Soirée Gargouil SARL Gargouil Charroux

Soirée Gargouil SARL Gargouil Charroux vendredi 19 juin 2026.

Lieu : SARL Gargouil

Adresse : Chantegrolle

Ville : 86250 Charroux

Département : Vienne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Charroux

Soirée Gargouil

SARL Gargouil Chantegrolle Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Rejoignez nous pour un moment convivial afin de célébrer le début de l’été.
Vente sur place planche apéro, produits frais du magasin, etc.   .

SARL Gargouil Chantegrolle Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 50 23  contact@gargouil-pommes.fr

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English : Soirée Gargouil

L’événement Soirée Gargouil Charroux a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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