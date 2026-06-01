Soirée Gargouil SARL Gargouil Charroux

Charroux

Soirée Gargouil

SARL Gargouil Chantegrolle Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Rejoignez nous pour un moment convivial afin de célébrer le début de l’été.

Vente sur place planche apéro, produits frais du magasin, etc. .

SARL Gargouil Chantegrolle Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 50 23 contact@gargouil-pommes.fr

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English : Soirée Gargouil

L’événement Soirée Gargouil Charroux a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou