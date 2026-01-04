Rencontre artistes et artisans centre village Charroux

Rencontre artistes et artisans

centre village 33 grande rue Charroux Allier

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-02 19:30:00

2026-08-01

50 Artisans et artistes exposent dans les rues de Charroux

.

centre village 33 grande rue Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amh.charroux.bourbonnais@gmail.com

English :

50 craftsmen and artists exhibit in the streets of Charroux

