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Atelier tissage Rue Saint-Sulpice Charroux

Atelier tissage Rue Saint-Sulpice Charroux

Atelier tissage Rue Saint-Sulpice Charroux mercredi 5 août 2026.

Lieu : Rue Saint-Sulpice

Adresse : Maison des Arts

Ville : 86250 Charroux

Département : Vienne

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Charroux

Atelier tissage

Rue Saint-Sulpice Maison des Arts Charroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Atelier proposé par Louisa de Potions Essentielles.   .

Rue Saint-Sulpice Maison des Arts Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 03 68 36  potionsessentielles@gmail.com

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English : Atelier tissage

L’événement Atelier tissage Charroux a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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