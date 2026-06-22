Charroux

Visite décalée du Village de Charroux

Charroux Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Pour cette visite, notre guide Alex n’est pas disponible. Qu’à celà ne tienne, il nous a déniché un remplaçant… un peu déroutant certes… mais pour autant captivant !

Rendez-vous pour jeter un nouveau regard sur la Petite Cité de Caractère®

Gratuit et sur inscription .

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 47 73 officedetourisme@civraisienpoitou.fr

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English : Visite décalée du Village de Charroux

L’événement Visite décalée du Village de Charroux Charroux a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou