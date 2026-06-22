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Visite décalée du Village de Charroux Charroux

Visite décalée du Village de Charroux Charroux

Visite décalée du Village de Charroux Charroux mercredi 29 juillet 2026.

Ville
86250 Charroux
Département
Vienne
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit

Charroux

Visite décalée du Village de Charroux

Charroux Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Pour cette visite, notre guide Alex n’est pas disponible. Qu’à celà ne tienne, il nous a déniché un remplaçant… un peu déroutant certes… mais pour autant captivant !

Rendez-vous pour jeter un nouveau regard sur la Petite Cité de Caractère®

Gratuit et sur inscription   .

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 47 73  officedetourisme@civraisienpoitou.fr

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English : Visite décalée du Village de Charroux

L’événement Visite décalée du Village de Charroux Charroux a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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