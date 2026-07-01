Marché alimentaire de Charroux Charroux
dimanche 26 juillet 2026 · Charroux
Informations pratiques
Charroux
Marché alimentaire de Charroux
Place de l’église Charroux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Nouveau marché alimentaire à Charroux ! Fruits et légumes, fromages, poissons, viandes, pain et œufs vous attendent. Un rendez-vous régulier pour faire le plein de produits frais et locaux.
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Place de l’église Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 81 65 mairiecharroux03@orange.fr
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English :
New farmers’ market in Charroux! Fruits and vegetables, cheeses, fish, meats, bread, and eggs await you. A regular stop to stock up on fresh, local produce.
L’événement Marché alimentaire de Charroux Charroux a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Val de Sioule
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