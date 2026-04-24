Informations pratiques

Neuvic

Journées Européennes du Patrimoine Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille

21 Rue du Commerce Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

10h-18h, visite libre du musée

3 parcours Henri Queuille, itinéraire d’un Corrézien ; La Résistance en Haute-Corrèze ; Les Fêtes du Lac.

10h-13h, visite flash

Découvrez en quelques minutes un objet ou un fait historique, y compris sur le patrimoine en péril.

Samedi 19 septembre

14h, 15h et 16h, jeu de piste Mission Corrèze 44

Par équipe (jusqu’à 6 participants), aidez la Résistance à retrouver un container de largage caché, puis échangez sur la mémoire de la Résistance.

Dimanche 20 septembre

15h, visite Patrimoine en péril

Enjeux de la préservation à travers les collections, dont le buste de Martial Brigouleix sauvé lors de la réhabilitation du monument de Tulle, et des textiles fragilisés par le temps. Cette transmission se poursuit également grâce à des témoignages filmés de résistants, qui partagent leur vécu.

Gratuit. .

21 Rue du Commerce Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 50

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English : Journées Européennes du Patrimoine Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée Départemental de la Résistance Henri Queuille Neuvic a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze