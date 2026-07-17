Journées européennes du patrimoine, musée des beaux-arts, Pau

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre musée des beaux-arts Pyrénées-Atlantiques

Entrée libre – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée des beaux-arts de Pau présente l’exposition intitulée L’art au service des travailleurs du 29 mai au 27 septembre 2026, en partenariat avec le musée d’Orsay dans le cadre de l’opération « 100 œuvres qui racontent le travail ».

À l’occasion de cette nouvelle exposition temporaire, le musée des beaux-arts a l’honneur d’accueillir plusieurs prêts exceptionnels du musée d’Orsay :

– un chef-d’œuvre de l’artiste Edgar Degas intitulée Repasseuses, réalisée entre 1884 et 1886,

– un bas-relief en bronze du sculpteur Constantin Meunier intitulé Puddleurs au four,

– deux photographies de Félix Thiollier représentant des mineurs dans les environs de Saint-Étienne.

Deux photographies de l’artiste congolais Sammy Baloji et une toile de Laurent Proux, empruntées auprès des fonds régionaux d’arts contemporains de Bordeaux et du Poitou-Charentes, étoffent également l’accrochage.

Ces prêts viennent enrichir une sélection d’une cinquantaine de peintures, dont certaines ont été restaurées spécialement à cette occasion, estampes et dessins de la collection du musée des beaux-arts de Pau.

Cette exposition rassemble des artistes qui multiplient les représentations du travail et questionnent les regards portés sur celui-ci. Ainsi misérabilisme, traditionalisme et propagande laborieuse, notions souvent véhicules de stéréotypes, dialoguent avec la réalité du travail des femmes, les combats sociaux et la représentation moderne des travailleurs. Toutes ces œuvres, parfois porteuses de récits contradictoires, donnent à voir des visions plurielles et sensibles de la société au travail.

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Toute la programmation en lien avec l’exposition temporaire L’art au service des travailleurs, à retrouver sur le site du musée.

musée des beaux-arts rue Mathieu Lalanne Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 27 33 02 https://musee.pau.fr/fr/ [{« link »: « https://musee.pau.fr/fr/ »}] Le musée des beaux-arts de Pau occupe un bâtiment typiquement Art déco des années 30. Vous pourrez découvrir au fil de la visite une collection riche et variée qui s’étend du XVè au XXè siècle et notamment des chefs-d’œuvre d’Edgar Degas, Pierre Paul Rubens, Le Greco, Gustave Doré, Jan Brueghel, José de Ribera, Joaquín Sorolla, Nicolas de Largillière et Étienne Dinet. Le musée des beaux-arts est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h. Il est fermé tous les lundis et certains jours fériés (1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre, 25 décembre).

Dernière chance pour visiter l’exposition temporaire L’art au service des travailleurs !