Pau

Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Master1 1/2 finale

Complexe de Pelote Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 19 – 19 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La Cesta Punta Pau Cup est une compétition professionnelle intégrée à une organisation internationale appelée la Jaï alaï league qui anime la saison estivale sous le nom de Summer League.

Elle se structure autour de trois tournois distincts: Master 1, Master 2 et Slam avec 2 demi finale et 1 finale à chaque fois .

Complexe de Pelote Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Master1 1/2 finale

L’événement Pelote basque Cesta Punta Pau Cup Master1 1/2 finale Pau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Pau