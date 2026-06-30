Informations pratiques

Pau

La place Royale au temps des grands hôtels

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Palaces, casino, salles de bal… Au XIXᵉ siècle, la Place Royale incarne le chic et l’élégance internationale. Plongez dans l’âge d’or des hôtels de luxe qui ont fait la renommée de Pau. .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La place Royale au temps des grands hôtels

L’événement La place Royale au temps des grands hôtels Pau a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pau