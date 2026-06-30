La place Royale au temps des grands hôtels Place Royale Pau
jeudi 16 juillet 2026 · Place Royale · Pau
Informations pratiques
Pau
La place Royale au temps des grands hôtels
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Palaces, casino, salles de bal… Au XIXᵉ siècle, la Place Royale incarne le chic et l’élégance internationale. Plongez dans l’âge d’or des hôtels de luxe qui ont fait la renommée de Pau. .
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : La place Royale au temps des grands hôtels
L’événement La place Royale au temps des grands hôtels Pau a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pau
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