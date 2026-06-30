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La place Royale au temps des grands hôtels Place Royale Pau

jeudi 16 juillet 2026 · Place Royale · Pau

La place Royale au temps des grands hôtels Place Royale Pau

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place Royale
Adresse
Pau Pyrénées Tourisme
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Pau

La place Royale au temps des grands hôtels

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Palaces, casino, salles de bal… Au XIXᵉ siècle, la Place Royale incarne le chic et l’élégance internationale. Plongez dans l’âge d’or des hôtels de luxe qui ont fait la renommée de Pau.   .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

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English : La place Royale au temps des grands hôtels

L’événement La place Royale au temps des grands hôtels Pau a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pau

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