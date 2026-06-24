Château des ados en mode VIP Rue du Château Pau jeudi 16 juillet 2026.

Pau

Château des ados en mode VIP

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16 15:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Choisissez une visite VIP dans des pièces du Palais royal qui se visitent rarement !

Pas de passages secrets… mais des salles habituellement peu accessibles, des anecdotes étonnantes et plein de découvertes pour voir le château sous un nouvel angle.

Une occasion rare de parcourir le Palais royal autrement, dans une ambiance privilégiée et conviviale.

Alors, on y va ? .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 66 91 79 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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L’événement Château des ados en mode VIP Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau