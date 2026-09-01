Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Visite libre Musée des impressionnismes Giverny

Informations pratiques

Giverny

Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Visite libre

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le musée des impressionnismes Giverny invite Daniel Buren à investir les espaces du musée.

Avec Plantations, travaux in situ, Daniel Buren propose une création inédite, qui s’étend des jardins à l’intérieur du musée, faisant dialoguer l’environnement de Giverny et les œuvres de la collection. Un siècle après la disparition de Claude Monet, l’artiste prolonge certaines intuitions fondamentales des peintres impressionnistes, intéressés par les effets changeants de la couleur et de la lumière dans la nature.

Informations pratiques

– Horaire de 10h à 18h

– Réservation recommandée

– Gratuit

– Contact 02 32 51 93 99 .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Visite libre

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée des impressionnismes Giverny Visite libre Giverny a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération