Exposition « Invitation à Daniel Buren. « Plantations », travaux in situ, 2026″, Musée des impressionnismes, Giverny

Informations pratiques

Exposition « Invitation à Daniel Buren. « Plantations », travaux in situ, 2026″ 19 et 20 septembre Musée des impressionnismes Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez gratuitement l’exposition « Invitation à Daniel Buren. Plantations, travaux in situ, 2026″ les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 !

Exposition

À l’été 2026, le musée des impressionnismes Giverny invite Daniel Buren à investir les espaces du musée. La renommée de cet artiste contemporain français, né en 1938, dépasse largement les frontières. Il utilise son outil visuel, les bandes verticales alternativement blanches et colorées de 8,7 cm d’épaisseur, qui lui permet de révéler et de souligner les lieux et tout leur contexte dans des travaux réalisés in situ. Installées à travers le monde dans l’espace public (des affichages sauvages de la fin des années 1960 aux grandes commandes publiques) et dans des lieux d’art, musées et galeries, ses œuvres jouent sur les points de vue, la couleur, l’espace, la lumière et le mouvement.

Avec Plantations, travaux in situ, Daniel Buren propose une création inédite, qui s’étend des jardins à l’intérieur du musée, faisant dialoguer l’environnement de Giverny et les œuvres de la collection. Un siècle après la disparition de Claude Monet, l’artiste prolonge certaines intuitions fondamentales des peintres impressionnistes, intéressés par les effets changeants de la couleur et de la lumière dans la nature. Mais là où Monet et Caillebotte peignaient les frémissements de l’eau, des paysages ou du ciel, Buren inscrit ses œuvres dans l’espace même où nous nous déplaçons, faisant de la perception un phénomène mouvant et toujours renouvelé. Semées dans le paysage de Giverny, ses Plantations créent de grandes perspectives de couleurs – teintées de bleu, de jaune, de noir, de rouge et de violet – qui viennent s’inscrire dans le cadre verdoyant de la colline et des jardins, et qui se prolongent à l’intérieur des salles. Au sein des galeries, l’exposition d’une sélection d’œuvres issues de la collection du musée côtoie le travail de Buren et nous invite à une immersion dans la nature et dans la création artistique.

Commissariat : Cyrille Sciama, Directeur général du musée des impressionnismes Giverny, conservateur en chef du patrimoine, et Sylvie Patry, conservatrice générale du patrimoine au musée d’Orsay

Musée des impressionnismes 99 Rue Claude Monet, 27620 Giverny, France Giverny 27620 Eure Normandie 0232519465 http://www.mdig.fr https://www.instagram.com/musee_impressionnismes_giverny/;https://www.facebook.com/mdig.fr;https://www.youtube.com/@MDIGIVERNY;https://x.com/MuseeGiverny;https://www.linkedin.com/company/musee-des-impressionnismes-giverny/;https://www.tiktok.com/@museedesimpressionnismes En Normandie, dans un cadre exceptionnel mêlant art et nature, le musée des impressionnismes Giverny s’intéresse à l’histoire de ce mouvement, de ses prémices jusqu’à l’art contemporain.

Depuis 2009, le musée mène une politique active pour faire vivre l’impressionnisme et ses suites. À seulement une heure de Paris et de Rouen, découvrez une nouvelle approche de l’art de la fin du XIXe à nos jours, et vivez une parenthèse enchantée ! Train : SNCF Ligne Paris St-Lazare – Rouen : arrêt Vernon/Giverny puis navettes, vélos et taxis à la gare. Voiture : A13 – sortie n° 16, direction Vernon puis Giverny. Parking gratuit, accès par Chemin du Roy, D5. Vélo : depuis Vernon (5km) sur le parcours de La Seine à Vélo.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez gratuitement l’exposition « Invitation à Daniel Buren. Plantations, travaux in situ, 2026 » les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 !

© Musée des impressionnismes Giverny