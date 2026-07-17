Festival Musique en bord de Seine Concert d’ouverture La Dîme de Giverny Giverny
jeudi 20 août 2026 · La Dîme de Giverny · Giverny
Informations pratiques
Giverny
Festival Musique en bord de Seine Concert d’ouverture
La Dîme de Giverny 2 rue de la Dîme Giverny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
C’est sous l’égide de Debussy et de son célèbre faune inspiré de Mallarmé que s’ouvre le festival. Dans le cadre intime de la Dîme, en plein cœur de Giverny, le thème de flûte le plus fameux du répertoire, véritable acte de naissance d’un langage musical qu’on aura tôt fait de qualifier d’ impressionniste , laissera une nouvelle fois planer sa sensualité et sa poésie, auxquelles succèderont la Psyché de Falla, cousine nocturne et onirique du faune, et le tendre dialogue amoureux de la flûte, la harpe et les cordes des Variations libres du méconnu Pierné, camarade de conservatoire de Debussy. De l’autre côté de la Manche, le francophile Lennox Berkeley, élève de Ravel, fait sien les mots de Cocteau dans ses délicats Cinq tombeaux, hommage aussi bien à la musique française qu’à la mythologie antique, avant que ne résonnent la fougue, l’intensité et le souffle épique du spectaculaire Trio avec piano de Chausson, monument de la musique de chambre française.
Au programme
Claude Debussy Prélude à L’Après-midi d’un faune pour flûte et piano (transcription de Gustave Samazeuilh)
Gabriel Pierné Variations libres et Final, op. 51 pour flûte, harpe et trio à cordes
Manuel de Falla Psyché pour voix, flûte, harpe et trio à cordes
Lennox Berkeley Tombeaux Cinq chants sur des poèmes de Jean Cocteau pour voix et piano
Ernest Chausson Trio pour piano, violon et violoncelle en sol mineur, op. 3
️ Tarif 16 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
️ Repas après concert 25 €, sur réservation (06 13 15 12 11, au plus tard 48h avant)
Placement libre dans la limite des places disponibles .
La Dîme de Giverny 2 rue de la Dîme Giverny 27620 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11
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English : Festival Musique en bord de Seine Concert d’ouverture
L’événement Festival Musique en bord de Seine Concert d’ouverture Giverny a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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