Informations pratiques

Giverny

Ateliers d’été jeune public Les couleurs du vent

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:30:00

fin : 2026-08-24 16:30:00

Date(s) :

2026-08-24 2026-08-27

Découvre les formes, couleurs et mouvements et laisse parler ton imagination lors d’un atelier créatif plein de poésie.

Inspire-toi des motifs observés au fil de la visite, et réalise un joli moulin à vent circulaire, coloré et décoratif. À l’aide de papiers aux teintes variées, de découpages et d’assemblages simples, tu créeras une œuvre animée qui tournoiera au moindre souffle d’air.

Un moment ludique et créatif pour explorer l’art autrement, en fabriquant une création originale à emporter chez soi.

Techniques pliage, découpage, crayons de couleurs aquarellables, pastels gras, feutres

Les ateliers sont limités à 15 enfants maximum. Arriver 10 min avant l’horaire indiqué.

Les participants auront l’occasion de se rendre dans les salles du musée au cours de l’atelier. Les techniques employées peuvent être salissantes. Pensez à prendre des vêtements adaptés.

Les ateliers sont réservés aux enfants uniquement ; les accompagnateurs ne peuvent pas y assister. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers d’été jeune public Les couleurs du vent

L’événement Ateliers d’été jeune public Les couleurs du vent Giverny a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération