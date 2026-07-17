Festival Musique en bord de Seine Voyages maritimes Église Sainte Radegonde de Giverny Giverny

Informations pratiques

Giverny

Festival Musique en bord de Seine Voyages maritimes

Église Sainte Radegonde de Giverny 53 / 55 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le vent du large et les embruns s’engouffrent dans la merveilleuse église de Giverny pour un concert aux airs marins. Avant La Mer, chef-d’œuvre impressionniste de Debussy joué ici dans une passionnante transcription toute en pointillisme et éclats maritimes de la compositrice Sally Beamish, l’anglais Thomas Ades, un des compositeurs contemporains les plus joués au monde, invite à un voyage pictural entre terre et mer à travers divers paysages idylliques et rêvés de l’histoire de la musique et de la peinture, des méandres vénitiens à la Cythère peinte par Watteau, des vagues schubertiennes à l’Albion rêvée par Edward Elgar. Enfin, dans le rare et envoûtant Poème de l’amour et de la mer, vaste triptyque tiré de textes du poète symboliste Maurice Bouchor sur lequel Chausson travailla pendant plus de 10 ans, le cœur ne fait qu’un avec la houle, ballotté au gré des vagues et des saisons, de la lumière du printemps naissant jusqu’à la désolation de l’automne mélancolique.

Au programme

Thomas Ades Arcadiana pour quatuor à cordes

Claude Debussy La Mer (transcription pour trio avec piano de Sally Beamish)

Ernest Chausson Poème de l’Amour et de la mer (transcription pour voix et quintette avec piano de Frank Villard)

️ Tarif 16 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

Placement libre dans la limite des places disponibles .

Église Sainte Radegonde de Giverny 53 / 55 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11

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English : Festival Musique en bord de Seine Voyages maritimes

L’événement Festival Musique en bord de Seine Voyages maritimes Giverny a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération