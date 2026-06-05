Visite nocturne de Giverny Office de Tourisme Nouvelle Normandie Giverny

Giverny

Visite nocturne de Giverny

Office de Tourisme Nouvelle Normandie 37 chemin du Roy Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-15

Oubliez le rythme de la journée et laissez-vous porter par la magie du soir.

La chaleur de la journée s’estompe doucement et une lumière dorée commence à envelopper les ruelles. Il est 20h. C’est précisément à cet instant suspendu, quand le village retrouve sa vraie nature, que Giverny s’apprête à vous raconter ses plus beaux secrets.

Nous vous embarquons pour une balade douce de 2,5 km, au moment idéal où l’art et la nature se rencontrent.

Bien avant de devenir le phare de l’impressionnisme, Giverny était un paisible village de vignerons et d’agriculteurs vivant au rythme de l’Epte. Accompagnés de Rachel, votre guide locale, vous allez remonter le fil de l’histoire ; elle partagera avec vous les petites et grandes anecdotes qui ont façonné ce lieu mythique

– L’inspiration découvrez ce qui a poussé Claude Monet à poser ses valises ici, et comment son arrivée a transformé à jamais ce petit coin de Normandie.

– L’effervescence artistique passez devant l’incontournable Hôtel Baudy, ancien lieu de rassemblement de la colonie d’artistes américains venus marcher dans les pas du maître de l’impressionnisme .

– Le patrimoine historique de l’école à l’église Sainte-Radegonde, marchez sur les pas des grandes figures locales.

– L’évolution culturelle observez comment l’effervescence artistique d’hier a donné naissance au Musée des impressionnismes Giverny.

Quand ? les samedis 4 et 18 juillet et les samedis 1er et 15 août à 20h

Durée 1h30

Lieu village de Giverny

À noter Cette balade est une immersion historique au cœur du village. Elle ne comprend pas la visite de la Maison et des Jardins de Claude Monet, ni du Musée des impressionnismes Giverny. .

Office de Tourisme Nouvelle Normandie 37 chemin du Roy Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 39 60 information@tourisme.sna27.fr

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English : Visite nocturne de Giverny

L’événement Visite nocturne de Giverny Giverny a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération