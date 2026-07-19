Visite guidée de l’exposition de l’exposition Invitation à Daniel Buren, Plantations : travaux in situ, 2026 / Collections Musée des impressionnismes Giverny

Informations pratiques

Giverny

Visite guidée de l’exposition de l’exposition Invitation à Daniel Buren, Plantations : travaux in situ, 2026 / Collections

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:30:00

fin : 2026-08-09 12:30:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-27 2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18 2026-10-25 2026-11-01

Découvrez l’exposition Invitation à Daniel Buren, Plantations : travaux in situ, 2026 / Collections en compagnie des médiateurs du musée, qui vous guideront à travers les grandes thématiques et les petits détails des œuvres présentées.

Invitation à Daniel Buren, Plantations travaux in situ, 2026 / Collections

À l’été 2026, le musée des impressionnismes Giverny invite Daniel Buren à investir les espaces du musée. La renommée de cet artiste contemporain français, né en 1938, dépasse largement les frontières.

Avec Plantations, travaux in situ, Daniel Buren propose une création inédite, qui s’étend des jardins à l’intérieur du musée, faisant dialoguer l’environnement de Giverny et les œuvres de la collection. Semées dans le paysage de Giverny, ses Plantations créent de grandes perspectives de couleurs teintées de bleu, de jaune, de noir, de rouge et de violet qui viennent s’inscrire dans le cadre verdoyant de la colline et des jardins, et qui se prolongent à l’intérieur des salles.

En parallèle de l’exposition, le musée des impressionnismes Giverny présente, comme chaque été, une sélection d’œuvres conservées dans ses collections. À l’intérieur des galeries d’exposition, environ 70 œuvres peintures, sculptures, arts graphiques, photographies ou arts décoratifs se déploient au fil de cinq sections consacrées à différents concepts liés à la sensibilité artistique, et au sein desquelles se nouent des dialogues entre chefs-d’œuvre impressionnistes et création contemporaine immersion, horizon, éclat, nuances, structure.

De la nature luxuriante peinte par Pierre Bonnard, Gustave Caillebotte ou Maude Maris aux marines et jardins où ciel et eau se rejoignent d’Eugène Boudin, Claude Monet ou Hiramatsu Reiji, le parcours invite à une immersion dans le paysage et à une réflexion sur les limites de l’espace pictural. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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L’événement Visite guidée de l’exposition de l’exposition Invitation à Daniel Buren, Plantations : travaux in situ, 2026 / Collections Giverny a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération