Le jardin au fil des saisons Musée des impressionnismes Giverny

Giverny

Le jardin au fil des saisons

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 16:30:00

fin : 2026-06-19 17:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Un vendredi par mois, le chef jardinier du musée vous propose une visite guidée du jardin du musée. Entre promenade à la découverte des plantes et fleurs et astuces de jardinage, vous repartirez avec de nombreuses idées à mettre en pratique dans votre jardin !

Un jardin organisé en chambres de couleurs

Le jardin du musée des impressionnismes Giverny, imaginé par le paysagiste américain Mark Rudkin, est un véritable éloge de la couleur. Organisé de façon symétrique le long d’une allée centrale et scandé de haies mêlant hêtres et thuyas émeraude, il se compose de chambres monochromes, consacrées à chacune des couleurs primaires ainsi qu’au noir et au blanc, et de parterres thématiques rassemblant rosiers ou plantes aromatiques. A l’extrémité du jardin, une prairie fleurie de 2 000 m2 rend hommage à Claude Monet en se parant de coquelicots et de meules de foin au fil des saisons. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Le jardin au fil des saisons

L’événement Le jardin au fil des saisons Giverny a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération