Informations pratiques

Giverny

Ateliers d’été jeune public Mon joli moulin

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:30:00

fin : 2026-08-25 16:30:00

Date(s) :

2026-08-25 2026-08-28

Viens explorer l’univers des couleurs, des formes et du mouvement à travers un atelier créatif inspiré des œuvres présentées dans l’exposition.

À ton tour d’imaginer et confectionner ton propre moulin à vent en jouant avec les rayures, les contrastes colorés et les compositions graphiques caractéristiques de l’artiste. Peu à peu, ta création prendra forme pour devenir un objet animé, prêt à tournoyer avec élégance au gré de l’air.

Techniques pliage, découpage, crayons de couleurs aquarellables, pastels gras, feutres

Les ateliers sont limités à 15 enfants maximum. Arriver 10 min avant l’horaire indiqué.

Les participants auront l’occasion de se rendre dans les salles du musée au cours de l’atelier. Les techniques employées peuvent être salissantes. Pensez à prendre des vêtements adaptés.

Les ateliers sont réservés aux enfants uniquement ; les accompagnateurs ne peuvent pas y assister. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Ateliers d’été jeune public Mon joli moulin

L’événement Ateliers d’été jeune public Mon joli moulin Giverny a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération