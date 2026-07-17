Festival Musique en bord de Seine Répétition café/croissant La Capucine Giverny

Informations pratiques

Giverny

Festival Musique en bord de Seine Répétition café/croissant

La Capucine 80 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Parce que le festival se vit aussi en dehors de la salle de concert, Musique en bord de Seine propose tout au long de la semaine des rendez-vous ouverts à tous. Concerts pédagogiques, répétitions publiques, stage de chant, rencontres autour des œuvres et moments privilégiés avec les artistes invitent petits et grands à découvrir la musique autrement, dans une ambiance conviviale et accessible.

Programme Benjamin Britten Quatuor à cordes n°3, op. 94

Violons Shannon Lee, Lise Martel

Alto Samuel Rosenthal

Violoncelle Clara Strauss

Gratuit sur réservation au 06 13 15 12 11 et dans la limite des places disponibles .

La Capucine 80 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11

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English : Festival Musique en bord de Seine Répétition café/croissant

L’événement Festival Musique en bord de Seine Répétition café/croissant Giverny a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération