Festival Musique en bord de Seine Répétition café/croissant La Capucine Giverny
mardi 25 août 2026 · La Capucine · Giverny
Informations pratiques
Giverny
Festival Musique en bord de Seine Répétition café/croissant
La Capucine 80 rue Claude Monet Giverny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Parce que le festival se vit aussi en dehors de la salle de concert, Musique en bord de Seine propose tout au long de la semaine des rendez-vous ouverts à tous. Concerts pédagogiques, répétitions publiques, stage de chant, rencontres autour des œuvres et moments privilégiés avec les artistes invitent petits et grands à découvrir la musique autrement, dans une ambiance conviviale et accessible.
Programme Benjamin Britten Quatuor à cordes n°3, op. 94
Violons Shannon Lee, Lise Martel
Alto Samuel Rosenthal
Violoncelle Clara Strauss
Gratuit sur réservation au 06 13 15 12 11 et dans la limite des places disponibles .
La Capucine 80 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11
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English : Festival Musique en bord de Seine Répétition café/croissant
L’événement Festival Musique en bord de Seine Répétition café/croissant Giverny a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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