Journées Européennes du Patrimoine, Musée d’histoire locale, Marchiennes

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Musée d’histoire locale Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé dans les anciennes prisons de l’Abbaye, le musée met en scène une multitude d’objets et de documents sur l’histoire de Marchiennes. Au travers des 6 salles, vous découvrirez le riche passé abbatial de la ville et bien d’autres thèmes, de la Préhistoire aux Temps modernes en passant par l’époque gallo-romaine, la création de l’abbaye en 630, les métiers et jeux d’autrefois, le plan relief et les deux guerres mondiales.

Musée d’histoire locale Place Leon Gambetta, 59870 Marchiennes, France Marchiennes 59870 Nord Hauts-de-France 0327946261 https://marchiennes.fr/fr/rb/565307/musee-dhistoire-locale Parmi les vestiges encore visibles de l’ancienne abbaye bénédictine, vous pourrez découvrir :

– la porte d’entrée principale de l’abbaye de style classique datant de 1748 qui abrite désormais l’Hôtel de Ville et le Musée d’histoire locale

– un colombier monumental datant de 1754, 2e porte d’entrée de l’abbaye, qui permettait aux religieux d’accéder aux champs et à la forêt

– l’ancienne brasserie Dufour, témoin majeur de l’activité des moines sur le territoire

– l’ancien presbytère

– une partie de l’ancien logis abbatial

– quelques bâtiments de ferme datant de l’époque de l’abbaye. La porte d’entrée du musée se trouve sous le passage du porche de l’Hôtel de Ville. Parking place Gambetta à proximité immédiate.

Situé dans les anciennes prisons de l’Abbaye, le musée met en scène une multitude d’objets et de documents sur l’histoire de Marchiennes. Au travers des 6 salles, vous découvrirez le riche passé de…

©Musée de Marchiennes