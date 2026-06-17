Tous en action dans la tourbière Marchiennes
Tous en action dans la tourbière Marchiennes samedi 26 septembre 2026.
Marchiennes
Tous en action dans la tourbière
Marchiennes Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Une activité nature pour le bien-être de la tourbière !
Relevez vos manches et participer à cette activité nature au cœur de la Réserve Naturelle Nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes !
Enfilez des gants, prenez un sécateur et participer à maintenir et à restaurer la biodiversité de cette tourbière.
Au programme: coupe de saules dans le parc de pâturage.
Pique-nique ou barbecue offert au midi.
Activitée proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la Ville de Marchiennes, le Conseil Département du Nord, Les Blongios et le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, dans le cadre de Chantiers d’Automne. .
Marchiennes 59870 Nord Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org
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English :
An outdoor activity that benefits the peatland!
L’événement Tous en action dans la tourbière Marchiennes a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent
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