Journées Européennes du patrimoine Musée du jouet musée du jouet La Ferté Macé

La Ferté Macé

Journées Européennes du patrimoine Musée du jouet

musée du jouet 32 Rue de la Victoire La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre et gratuite

Fondé en 1992, le Musée du Jouet abrite une exceptionnelle collection de jeux et jouets anciens, datant du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. À travers cette collection petits et grands sont invités à voyager dans le temps et à redécouvrir l’univers ludique du jeu.

Au fil de la visite, vous pourrez admirer aéroplanes, avions, trains électriques, poupées en porcelaine, baigneurs, lanternes magiques, projecteurs, machines à écrire et à imprimer, osselets, billes, toupies, chevaux à bascule, tricycles, véhicules anciens, jeux de construction, d’impressionnantes grues miniatures… et même une géante !

Le musée propose également une immersion dans l’histoire et la société à travers des jeux inspirés de la géographie, des expositions universelles, du Jardin des Plantes ou encore de l’Histoire de France. Entre grands classiques comme le Jeu de l’Oie et curiosités étonnantes telles que le Polyorama Panoptique, cette visite promet émerveillement et nostalgie pour toute la famille.

À disposition du public

• Jeux en libre accès

• Livret-jeux du musée

• Jeu de recherche sur les animaux-jouets .

musée du jouet 32 Rue de la Victoire La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 musees@lafertemace.fr

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English : Journées Européennes du patrimoine Musée du jouet

L’événement Journées Européennes du patrimoine Musée du jouet La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-28 par Flers agglo