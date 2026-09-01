Journées européennes du patrimoine Musée du patrimoine thaonnais Musée du patrimoine Thaon-les-Vosges
samedi 19 septembre 2026 · Musée du patrimoine · Thaon-les-Vosges
Informations pratiques
Thaon-les-Vosges
Journées européennes du patrimoine Musée du patrimoine thaonnais
Musée du patrimoine 1 rue de lorraine Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Situé dans le bâtiment emblématique des Sœurs Bernadette, le musée du Patrimoine présente, sur 600 m², une multitude de photos, d’objets, de plans et de témoignages sur la vie de la cité à travers le temps. Vous y découvrirez, entre autres, l’histoire étonnante d’une Thaonnaise hors du commun Madame Clémentine Delait, plus connue sous le nom de la femme à barbe .Tout public
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Musée du patrimoine 1 rue de lorraine Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 6 52 53 55 46 patrimoine.thaon@laposte.net
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English :
Located in the iconic Sisters of Bernadette building, the Heritage Museum presents, over 600 m%B², a wealth of photographs, artifacts, maps, and personal accounts chronicling the city’s life through the ages. Among other things, you’ll discover the astonishing story of an extraordinary woman from Thaon: Madame Clémentine Delait, better known as “the bearded woman.”
L’événement Journées européennes du patrimoine Musée du patrimoine thaonnais Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-08-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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