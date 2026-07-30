Concerts classiques Epinal Orchestre National de Mulhouse Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges
dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre de la Rotonde · Thaon-les-Vosges
Informations pratiques
Thaon-les-Vosges
Concerts classiques Epinal Orchestre National de Mulhouse
Théâtre de la Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
36
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Concert d’ouverture.Musiques et sortilèges
Direction Christof Koncz
Oeuvres de Probst Dukas Berlioz
Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa région.Tout public
36 .
Théâtre de la Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
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English :
Opening Concert: Music and Magic
Conductor: Christof Koncz
Works by Probst, Dukas, and Berlioz
Reservations and tickets: Epinal and Region Tourist Office.
L’événement Concerts classiques Epinal Orchestre National de Mulhouse Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-07-30 par OT EPINAL ET SA REGION
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