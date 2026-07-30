Concerts classiques Epinal Orchestre National de Mulhouse Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre de la Rotonde · Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Thaon-les-Vosges

Concerts classiques Epinal Orchestre National de Mulhouse

Théâtre de la Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Concert d’ouverture.Musiques et sortilèges

Direction Christof Koncz

Oeuvres de Probst Dukas Berlioz

Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa région.Tout public

36 .

Théâtre de la Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening Concert: Music and Magic

Conductor: Christof Koncz

Works by Probst, Dukas, and Berlioz

Reservations and tickets: Epinal and Region Tourist Office.

L’événement Concerts classiques Epinal Orchestre National de Mulhouse Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-07-30 par OT EPINAL ET SA REGION