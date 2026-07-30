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Concerts classiques Epinal Orchestre National de Mulhouse Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

dimanche 20 septembre 2026 · Théâtre de la Rotonde · Thaon-les-Vosges

Concerts classiques Epinal Orchestre National de Mulhouse Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Théâtre de la Rotonde
Adresse
Avenue Pierre de Coubertin
Ville
88150 Thaon-les-Vosges
Département
Vosges
Tarif
36 Tarif de base plein tarif

Thaon-les-Vosges

Concerts classiques Epinal Orchestre National de Mulhouse

Théâtre de la Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
36
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Concert d’ouverture.Musiques et sortilèges
Direction Christof Koncz
Oeuvres de Probst Dukas Berlioz

Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal et de sa région.Tout public
36  .

Théâtre de la Rotonde Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32 

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English :

Opening Concert: Music and Magic
Conductor: Christof Koncz
Works by Probst, Dukas, and Berlioz

Reservations and tickets: Epinal and Region Tourist Office.

L’événement Concerts classiques Epinal Orchestre National de Mulhouse Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-07-30 par OT EPINAL ET SA REGION

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