Concert Keren Ann Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

Thaon-les-Vosges

Concert Keren Ann

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-10-06 20:30:00

fin : 2026-10-06 22:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Keren Ann signe son retour avec Paris Amour, un concert à l’image de son univers élégant, sensible et profondément personnel. Autrice, compositrice et interprète incontournable, elle déploie des chansons aux accents de pop et de chanson française, où se mêlent souvenirs, voyages et émotions. Portée par une voix singulière et une écriture ciselée, elle invite le public à une parenthèse poétique et lumineuse, entre délicatesse mélodique et intensité émotionnelle.Tout public

16 .

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

Keren Ann marks her return with *Paris Amour*, a concert that reflects her artistic world: elegant, sensitive, and deeply personal. A leading singer-songwriter, she performs songs with pop and French chanson influences, blending memories, travels, and emotions. Carried by a unique voiceand finely crafted lyrics, she invites the audience on a poetic and luminous journey, blending melodic delicacy with emotional intensity.

L’événement Concert Keren Ann Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT EPINAL ET SA REGION