Karaoké géant rue de coubertin Thaon-les-Vosges

Thaon-les-Vosges

Karaoké géant

rue de coubertin La rotonde allée de l’usine Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Vous aimez chanter sous la douche ? Dans la voiture ? Ou carrément sur scène ? Alors ne manquez pas l’événement de l’été à Thaon-les-Vosges ! La ville

Au programme

C’est quoi le Karaoké Live ?

C’est un vrai concert… avec vous en vedette. Un groupe de musiciens vous accompagne en live pendant que vous interprétez les plus grands tubes. Pas besoin d’être une star, il suffit d’avoir envie de chanter et de partager un bon moment !

Une soirée pour tous les âges familles, amis, enfants, passionnés ou simples curieux, tout le monde est le bienvenu.

Une petite faim ? Buvette et restauration sur place par l’Amicale du Personnel Communal de Thaon-les-Vosges !

Partagez l’événement, chauffez vos cordes vocales, et rejoignez-nous pour célébrer l’été en musique ! Thaon-les-Vosges va chanter fort… et juste (ou presque) !Tout public

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rue de coubertin La rotonde allée de l’usine Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 88 68 27 17 info@produc-son.fr

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English :

Do you like to sing in the shower? In the car? Or on stage? Then don?t miss this summer?s event in Thaon-les-Vosges! The town

On the program:

What is Karaoke Live?

It’s a real concert? with you as the star. A live band accompanies you as you sing along to your greatest hits. You don’t have to be a star, you just have to want to sing along and have a good time!

An evening for all ages: families, friends, children, enthusiasts or the simply curious, everyone is welcome.

Feeling hungry? Refreshments and catering provided by the Amicale du Personnel Communal de Thaon-les-Vosges!

Share the event, warm up your vocal chords, and join us for a musical celebration of summer! Thaon-les-Vosges will be singing loud and clear (or almost)!

L’événement Karaoké géant Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-05-16 par OT EPINAL ET SA REGION