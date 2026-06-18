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La petite histoire du nom de nos communes Thaon-les-Vosges

La petite histoire du nom de nos communes Thaon-les-Vosges

La petite histoire du nom de nos communes Thaon-les-Vosges vendredi 18 septembre 2026.

Adresse : 1 rue de Lorraine

Ville : 88150 Thaon-les-Vosges

Département : Vosges

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : vendredi 18 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Thaon-les-Vosges

La petite histoire du nom de nos communes

1 rue de Lorraine Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Ensemble, remontons le temps et pour une découverte linguistique autour de l’histoire et de l’origine des noms des villages en France, entre langues gauloises, latines et françaises.Tout public
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1 rue de Lorraine Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12 

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English :

Let’s go back in time together and embark on a linguistic journey exploring the history and origins of village names in France, spanning the Gallic, Latin, and French languages.

L’événement La petite histoire du nom de nos communes Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION

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