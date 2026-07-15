Nuit des étoiles rue pierre de coubertin Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Thaon-les-Vosges

Nuit des étoiles

rue pierre de coubertin Stade Sayer Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 17:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Elle est de retour… pour une version encore plus grande ! Après une première édition qui a conquis petits et grands, la Nuit des Étoiles exceptionnelle revient en force pour une 2¿ édition qui s’annonce encore plus spectaculaire !

Rendez-vous au Stade Sayer pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte, du partage et de l’émerveillement avec des passionnés de l’astronomie !

17h30 Observation du soleil avec des instruments spécialement adaptés

21h30 Observation du ciel profond, découverte des merveilles de l’Univers et échanges avec des passionnés

Venez vivre une expérience unique autour de l’astronomie et de l’astrophotographie, en compagnie de l’Astro Club de Thaon-les-Vosges, le plus grand club d’astrophotographie du Grand Est. Que vous soyez débutant, curieux ou passionné, laissez-vous guider pour une immersion au cœur des étoiles.

Buvette et restauration assurées par l’@es.thaonbasketball, pour profiter pleinement de cette soirée conviviale.

Une soirée gratuite, familiale et ouverte à tous… Il ne manque plus que vous ! Voir moinsTout public

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rue pierre de coubertin Stade Sayer Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 15 45

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English :

It’s back—and bigger than ever! After a first edition that won over young and old alike, the “exceptional” Night of the Stars returns in full force for a second edition that promises to be even more spectacular!

Join us at Sayer Stadium for an “exceptional” evening dedicated to discovery, sharing, and wonder with astronomy enthusiasts!

5:30 p.m. ? Sun observation using specially adapted instruments

9:30 p.m. ? Deep-sky observation, discovering the wonders of the universe, and discussions with fellow enthusiasts

Come enjoy a unique experience centered on astronomy and astrophotography, hosted by the Thaon-les-Vosges Astro Club, the largest astrophotography club in the Grand Est region. Whether you’re a beginner, just curious, or a passionate enthusiast, let us guide you on a journey into the heart of the stars.

Refreshments and food will be provided by @es.thaonbasketball, so you can fully enjoy this friendly evening.

A free, family-friendly evening open to everyone? All that’s missing is you! Show less

L’événement Nuit des étoiles Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT EPINAL ET SA REGION