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AGENDA · La Ferté Macé

Journées européennes du patrimoine Musée municipal de La Ferté-Macé Place de la République La Ferté Macé

samedi 19 septembre 2026 · Place de la République · La Ferté Macé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Mairie
Ville
61600 La Ferté Macé
Département
Orne
Tarif

La Ferté Macé

Journées européennes du patrimoine Musée municipal de La Ferté-Macé

Place de la République Mairie La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite libre du musée municipal.

Découvrez la galerie Marcel Pierre, la salle des mariages, l’ancienne salle du Conseil municipal et l’exceptionnelle bibliothèque de Contades, fruit du legs de Gérard de Contades (1844-1899), érudit voyageur, artiste et collectionneur passionné de livres.   .

Place de la République Mairie La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97  otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Musée municipal de La Ferté-Macé

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée municipal de La Ferté-Macé La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-08-04 par Flers agglo

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