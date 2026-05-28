Journées Européennes du patrimoine Musée municipal La Ferté-Macé mairie La Ferté Macé

La Ferté Macé

Journées Européennes du patrimoine Musée municipal La Ferté-Macé

mairie Place de la République La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

– Journées Européennes du patrimoine Visite du Musée municipal

Partez à la découverte des richesses du musée à travers la galerie Marcel Pierre, la Salle des Mariages et l’ancienne Salle du Conseil.

Ouverture exceptionnelle de la Bibliothèque de Contades

Installée dans le bureau de Monsieur le Maire, la prestigieuse Bibliothèque de Contades ouvre exceptionnellement ses portes au public. Présentée par Joëlle Guillouard, directrice de la Médiathèque de La Ferté-Macé, cette visite permettra également de découvrir les plans et dessins originaux réalisés par Wilfrid Challemel lors de sa construction.

Avec plus de 10 000 ouvrages, cette remarquable bibliothèque noire et or, dotée d’une mezzanine, déploie ses rayonnages du sol au plafond sur l’ensemble des murs. Un lieu spectaculaire digne d’un château qui émerveillera tous les amoureux des livres et du patrimoine.

Ouverture

Samedi 19 septembre de 10h à 12h30 (fermé l’après-midi en raison d’un mariage)

Dimanche 20 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Dimanche à 10h30 Visite guidée du musée avec l’historien Michel Louvel

Laissez-vous guider avec l’historien Michel Louvel, à travers les collections du Musée ponctuée d’anecdotes. Peintures, sculptures, dessins et pastels vous entraîneront dans un voyage à travers le temps à la rencontre des artistes, des paysages et des grandes personnalités qui ont contribué à la création du Musée de La Ferté-Macé.

Gratuit réservation conseillée

Office de Tourisme de La Ferté-Macé 02 33 37 10 97 .

mairie Place de la République La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr

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English : Journées Européennes du patrimoine Musée municipal La Ferté-Macé

L’événement Journées Européennes du patrimoine Musée municipal La Ferté-Macé La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-28 par Flers agglo